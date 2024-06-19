إعلان

BBC

المفوضية الأوروبية تتخذ إجراء ضد فرنسا بسبب الديون المفرطة

01:59 م الأربعاء 19 يونيو 2024

المفوضية الأوروبية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بروكسل - (د ب أ)

بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات انضباطية ضد فرنسا، وإيطاليا، وخمس دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب الديون الجديدة المفرطة.

كما اتخذت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إجراءات مماثلة بحق، بلجيكا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا بسبب حجم مستويات ديونها الخاصة والعجز في ميزانياتها.

يشار إلى أن قرار المفوضية هو الخطوة الأولى في عملية تسمى إجراء العجز المفرط، التي يتم بموجبها إخطار الدول السبعة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بخفض إنفاقها العام.

وسوف يتم مطالبة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقييم المفوضية في تموز/يوليو. ثم، تحت إشراف المفوضية، يجب أن تقدم الدول الخاضعة لإجراء العجز المفرط، تدابير لخفض ديونها وعجزها لأربع سنوات.

المفوضية الأوروبية إجراءات انضباطية ضد فرنسا وزراء مالية الاتحاد الأوروبي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس الروسي: لا نستبعد تطوير التعاون العسكري مع كوريا الشمالية

إعلان

إعلان

كاميرات المراقبة والطب الشرعي.. 6 قرارات للنيابة في واقعة دهس مشجعتي الأهلي- صور
مصدر: لا صحة بشأن موافقة مصر المشاركة في قوة عربية للسيطرة على معابر غزة
تحليل مخدرات.. حجز السائق المتسبب في وفاة مشجعتي الأهلي ببرج العرب- صور
مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن
37 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء- (بيان رسمي)
وفاة مشجعتين للنادي الأهلي في حادث مروري بمحيط ستاد برج العرب (صور)
عباس شراقي يكشف تطورات "الملء الخامس" لسد النهضة
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة حارة جديدة (بيان بالتوقعات)