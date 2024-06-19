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BBC

عائلات الأسرى الإسرائيليين يحتجون داخل مقر الكنيست

12:45 م الأربعاء 19 يونيو 2024

الكنيست الإسرائيلي- (أرشيفية)

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(وكالات)

تظاهر عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، داخل مقر الكنيست الإسرائيلي من أجل المطالبة بالتعجيل في إبرام صفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية تضمن عودة ذويهم في أقرب الوقت.

ومن المرتقب أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع ذوي الأسرى الذين قتلوا في قطاع غزة.

ويتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين، نتنياهو وحكومته بالتقاعس عن العمل من أجل إعادة ذويهم، رافعين اتهامات أن نتنياهو لا يرغب في عودة الأسرى من أجل حساباته السياسية.

الكنيسة الأسرى الإسرائيليين إسرائيل غزة المقاومة الفلسطينية
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