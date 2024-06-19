عائلات الأسرى الإسرائيليين يحتجون داخل مقر الكنيست

(وكالات)

تظاهر عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، داخل مقر الكنيست الإسرائيلي من أجل المطالبة بالتعجيل في إبرام صفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية تضمن عودة ذويهم في أقرب الوقت.

ومن المرتقب أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع ذوي الأسرى الذين قتلوا في قطاع غزة.

ويتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين، نتنياهو وحكومته بالتقاعس عن العمل من أجل إعادة ذويهم، رافعين اتهامات أن نتنياهو لا يرغب في عودة الأسرى من أجل حساباته السياسية.