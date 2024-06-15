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نتنياهو: حماس ليست لديها نية للتوقف بل تريد مواصلة المحاولة لإبادتنا

09:34 م السبت 15 يونيو 2024

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل دفعت ثمنا يفطر القلب في "حربها العادلة للدفاع عن الوطن".

وزعم نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقاتل من أجل الحفاظ على وجود إسرائيل ومستقبلها ويحارب من أجل استعادة الأسرى، مدّعيا أن "حماس ليست لديها نية التوقف بل تريد مواصلة المحاولة لإبادتنا لذلك لا بديل عن النصر".

وأكد نتنياهو: أن جيش الاحتلال في ذروة حرب صعبة على جبهات عدة بما فيها المحافل الدولية، مشيرا إلى أن أمامهم تحديات كثيرة قادمة.

وأوضح نتنياهو أنه بالرغم من الثمن المزعزع سيلتزم الجيش بأهداف الحرب للقضاء على حماس واستعادة الأسرى وألا تشكل غزة خطرا مجددا.

نتنياهو جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل حماس غزة طوفان الأقصى
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