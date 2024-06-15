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حزب الله اللبناني يستهدف مقر وحدة المراقبة الجويّة في قاعدة "ميرون" الإسرائيلية

11:03 ص السبت 15 يونيو 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني ، اليوم السبت ، استهداف مقر وحدة المراقبة الجويّة وإدارة العمليات الجويّة في قاعدة ميرون الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة وأصابوا جزءًا من تجهيزاتها وراداراتها ودمّروها.

وكانت إسرائيل اغتالت ليل الثلاثاء الماضي القائد في حزب الله "طالب سامي عبدالله" وثلاثة من عناصر الحزب في بلدة "جويا" الجنوبية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.


حزب الله اللبناني بيروت إسرائيل
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