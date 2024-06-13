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لأداء فريضة الحج.. الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة (صور)

08:24 م الخميس 13 يونيو 2024
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    لأداء فريضة الحج.. الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة (1)
  • عرض 7 صورة
    لأداء فريضة الحج.. الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة (4)
  • عرض 7 صورة
    لأداء فريضة الحج.. الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة (5)
  • عرض 7 صورة
    لأداء فريضة الحج.. الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة (6)
  • عرض 7 صورة
    لأداء فريضة الحج.. الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة (2)
  • عرض 7 صورة
    لأداء فريضة الحج.. الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة (3)
  • عرض 7 صورة
    لأداء فريضة الحج.. الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة (7)

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وكالات

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى المدينة المنورة، اليوم، للصلاة في المسجد النبوي، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" الخميس، أن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان وعدد من المسؤولين كانوا في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج".

الرئيس عبدالفتاح السيسي المسجد النبوي فريضة الحج عبد الفتاح السيسي السعودية السيسي
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