مسؤول إيراني: لا يمكن أن نعترف بإسرائيل حتى وإن تم إقرار حل الدولتين

مصراوي

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي، اليوم الأربعاء، إنه كان بإمكان إيران شن عملية عسكرية أوسع على إسرائيل.

وأشار خرازي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أنه ليس من مصلحة الأمريكيين توسع الحرب و"هم يعرفون قدرات إيران جدا"، مضيفا "إذا استهدفت إسرائيل مواقعنا النووية فسيكون مستوى ردعنا مختلفا".

وأوضح خرازي أنه لا يمكن لواشنطن أن تطالب إيران بعدم دعم حماس و"واجبنا دعم محور المقاومة"، لافتا إلى أن "عمليات الحوثيين في البحر الأحمر قرارهم وندعمها فقط سياسيا".

وكشف خرازي أن محور المقاومة لا يأخذ إذنا من إيران لشن عمليات، موضحا أن طهران قد تعطيهم المشورة فقط.

وأفاد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، بأن هناك تحسن في العلاقات مع السعودية وأن طهران تسعى لتعزيز تلك العلاقات في مجالات عدة.

وأعرب خرازي عن اعتقاده بأن حل الدولتين لا يمكن تطبيقه، مؤكدا أن إيران لا يمكن أن تعترف بإسرائيل حتى وإن تم إقرار حل الدولتين.