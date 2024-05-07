مسؤولون أمريكيون: عملية إسرائيل للسيطرة على معبر رفح لم تتجاوز الخط الأحمر لبايدن

مصراوي

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، قولهم إنهم يعتقدون أن عملية إسرائيل للسيطرة على معبر رفح لم تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن واشنطن تدرس تعليق شحنات السلاح لإسرائيل أو تقييد استخدامه إن شنت عملية كبيرة برفح، لافتين إلى أن بايدن ونتنياهو تناولا العملية الإسرائيلية في معبر رفح خلال مكالمتهما يوم الاثنين.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن إسرائيل أوضحت أنها تريد الاستيلاء على معبر رفح للضغط على رئيس الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" يحيى السنوار في المحادثات.

فيما أوضح مسؤول إسرائيلي في تصريح للموقع الأمريكي، أن بايدن لم يعترض على العملية الهادفة إلى السيطرة على معبر رفح خلال مكالمته مع نتنياهو.