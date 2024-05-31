الاتحاد الأوروبي: ندعم بشكل كامل خارطة الطريق التي أعلنها بايدن

وكالات

قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الحرب في غزة يجب أن تنتهي الآن.

وأضاف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

كان مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية، قال إن رسالة الرئيس جو بايدن واضحة بوجود خريطة طريق وهي الأفضل لإنهاء الصراع.

وأضاف المسؤول، أن بايدن اهتم بطرح تفاصيل الاتفاق لكيلا يغير من لا يريدون انتهاء الحرب ما جاء، موضحا انه لا يعتقد أن هذا المقترح كان ممكنا قبل 3 أشهر وخريطة الطريق نوقشت بالتفصيل.

وتابع المسؤول الرفيع بالإدارة الأمريكية، أن هذا الاتفاق يتطابق مع ما وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابق، موضحا أن حماس قالت إنها تود وقف إطلاق النار وهذا المقترح هو طريقهم الوحيد لإثبات ذلك.

وأكمل المسؤول، أن دول عربية وعالمية وإسرائيل لن تسمح لحماس بإعادة التسلح، مضيفا أن الرئيس الأمريكي طالب قادة إسرائيل بالتمسك بالمقترح رغم الضغوط التي قد يتعرضون لها.

وأوضح، "آن الأوان لرفع الصوت عاليا ومطالبة الطرفين بالموافقة على الاتفاق"، مشيرا إلى أن واشنطن تعلم ما يحدث في رفح وأماكن تجمع القوات الإسرائيلية وتراقب ذلك عن كثب.