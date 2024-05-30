بسبب مصر.. إسرائيل توافق على سحب قواتها من معبر رفح

وكالات

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وافقت على سحب قواتها من المعبر للسماح بإعادة فتحه وحاولت بدلاً من ذلك العثور على هيئة دولية لتحمل المسؤولية عنه.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح من الجانب الفلسطيني، منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه في 7 مايو، حيث قالت مصر إنها سترفض إعادة فتحه حتى يعود تحت السيطرة الفلسطينية.

وحسب ما نشرته صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل العبرية، فإن حكومة الاحتلال وافقت مؤقتًا على السماح للمعبر الحدودي بالسيطرة عليه من قبل الفلسطينيين في غزة الذين ثبت عدم وجود صلات لهم بحماس.

ونشرت وسائل الإعلام العبرية، أن إسرائيل وافقت على سحب قواتها من المعبر في محاولة منها لإرضاء الجانب المصري من أجل الموافقة على إعادة فتح المعبر والتنسيق لإدخال المساعدات، خاصة وأن مصر ترفض التعاون بأي شكل من الأشكال مع الجانب الإسرائيلي الذي يسيطر حاليا على المعبر.