عراقجي: نتنياهو خداع الإدارة الأمريكية لشن الحرب نيابة عن إسرائيل

كتب : عبدالله محمود

09:53 م 07/03/2026

عباس عراقجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد بشرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة الشعب الإيراني.

عراقجي يتهم ترامب بتعطيل خفض التصعيد

وأضاف عراقجي في تصريحات إعلامية اليوم السبت، أن بادرة الرئيس الإيراني تجاه جيراننا قوبلت بالتعطيل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد عراقجي أن مسؤولية تشديد تحركات إيران في الدفاع عن نفسها تقع على عاتق الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجح بعد عقود من الفشل، في خداع الإدارة الأمريكية لشن الحرب نيابة عن إسرائيل.

وأوضح عراقجي أنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى التصعيد، فهذا ما سيحصل عليه، لافتا إلى أنه أخبر مبعوثي ترامب خلال المحادثات إن الحرب لن تحسن موقف واشنطن التفاوضي.

الحرب في إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط الإدارة الأمريكية عباس عراقجي

