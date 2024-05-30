إعلان

BBC

الرئيس الصيني يعد بتقديم مساعدات إلى قطاع غزة

01:01 م الخميس 30 مايو 2024

شي جين بينج

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بكين - (د ب أ)

وعد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، بتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، وتحدث مؤيدا لعقد مؤتمر للسلام، خلال اجتماع عقده مع كبار ممثلي الدول العربية.

وقال شي في بكين اليوم الخميس، إن الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام أكبر وأكثر موثوقية وفعالية.

وأكد شي أن بكين تعتزم المساعدة في إعادة إعمار القطاع بعد انتهاء الحرب، وأنها ستتبرع بثلاثة ملايين دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقال الرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي على أنه "لا يجب أن تستمر الحرب إلى أجل غير مسمى، ولا يجب أن تغيب العدالة إلى الأبد".

جدير بالذكر أن بكين اتخذت موقفا محايدا في الصراع القائم حاليا بغزة، ودعت مرارا إلى إجراء مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، دون أن تدين بشكل مباشر الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، والذي أدى إلى إشعال الصراع.

وقد انطلقت اليوم أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدي التعاون الصيني العربي ، الذي يُعدّ منصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية والصين، وتعميق التفاهم المتبادل والتعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

شي جين بينج بكين الصين غزة طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول فلسطيني: اشتعال النيران في 100 محل تجاري في رام الله جراء قنابل إسرائيلية

إعلان

إعلان

* ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. رابط الاستعلام ومصدر يكشف آخر التطورات
* طقس الساعات المقبلة.. أجواء مستقرة يعقبها موجة شديد الحرارة - تفاصيل
* أسعار القمح تقفز 400 جنيه للطن.. وصناعة الحبوب: زادت عالميا