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شهود عيان: قوات الاحتلال تقدمت إلى وسط مدينة رفح الفلسطينية

03:01 م الثلاثاء 28 مايو 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

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غزة - (د ب أ)

شوهدت قوات الاحتلال إسرائيلي في وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد يومين من شن إسرائيل لغارة جوية في المنطقة، تردد أنها أسفرت عن مقتل العشرات.

وتشير تقارير شهود عيان من رفح اليوم الثلاثاء، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدمت إلى وسط المدينة. وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإخبارية الإسرائيلية أن الدبابات الإسرائيلية انتشرت في حي تل السلطان، الذي كان قد تعرض للقصف الجوي أمس الأول الأحد. ولم يؤكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك التقارير.

وبحسب السلطات الصحية التي تديرها حماس في غزة، استشهاد ما لا يقل عن 45 شخصا وأصيب العشرات في الغارة التي شنتها إسرائيل على مخيم للنازحين، ما أثار حالة من الرعب والغضب الدوليين.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إن إسرائيل تحقق حاليا بشأن الـ "حادث". وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن اثنين من كبار مسؤولي حماس استشهدا في الغارة الجوية.

قوات الاحتلال إسرائيلي غزة فلسطين إسرائيل
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