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سماع دوي 15 انفجارًا في تل أبيب عقب رشقة صاروخية من غزة

02:42 م الأحد 26 مايو 2024

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وكالات


أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي 15 انفجارًا في تل أبيب عقب إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة.

وقالت القسام، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" على منصة "إكس" اليوم، إن ذلك جاء "رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم الأحد ، بأن صافرات الإنذار تدوي بقوة في تل أبيب ومنطقة تل ابيب الكبرى بوسط إسرائيل .

وذكرت قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية أن ذلك يأتي لأول مرة منذ أربعة أشهر.

تل أبيب غزة إسرائيل كتائب القسام
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