آلاف المغاربة يطالبون بمواصلة دعم الفلسطينيين

وكالات

طالب آلاف المغاربة اليوم الجمعة، بمواصلة دعم الفلسطينيين حتى إنهاء الحرب والحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك للأسبوع الـ 33.

جاء ذلك خلال وقفات تضامنية مع غزة بعدة مدن مغربية حملت شعار "مستمرون في الدعم والنصرة لفلسطين حتى وقف الحرب والعدوان".

وردد المحتجون شعارات داعمة للشعوب والطلاب الذين يدعمون غزة والقضية الفلسطينية.

كما هتفوا بعدة عبارات بينها "كلنا فداء، غزة الصامدة"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، "يا مقاوم سير سير، نحو النصر والتحرير".

كانت محكمة العدل الدولية، أمرت، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وجاء هذا خلال جلسة البث في طلب جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، لاتخاذ مزيد من الإجراءات القضائية ضد إسرائيل للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

كما أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

ولفتت المحكمة إلى أنه "للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

وشددت أنه يجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.