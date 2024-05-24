إعلان

BBC

رئيس وزراء باكستان يزور الصين الشهر المقبل

02:20 م الجمعة 24 مايو 2024

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

إسلام آباد- (د ب أ)

من المقرر أن يتوجه رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف إلى الصين، في زيارة مهمة أوائل الشهر المقبل، طبقا لما ذكره مساعدون مقربون منه.

على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن الجدول الزمني، رسميا ، إلا أن رئيس الوزراء الباكستاني، من المرجح أن يزور الصين في الفترة من الرابع حتى السابع من حزيران/يونيو المقبل، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.

وسيشارك رئيس وزراء باكستان في مناقشات مهمة مع الرئيس الصيني، شي جين بينج ورئيس الوزراء، لي تشيانج بين آخرين.

ومن بين قضايا رئيسية على جدول الأعمال، المرحلة الثانية من "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" وقضايا ذات صلة أخرى.

وستكون الزيارة المحتملة أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء باكستان إلى بكين، منذ توليه منصبه، في أعقاب الانتخابات العامة، التي جرت في الثامن من شباط/فبراير الماضي.

والزيادة مهمة لأنها تأتي ، وسط تحديات اقتصادية لباكستان. وجددت الصين بالفعل قرضها، الذي يبلغ ملياري دولار إلى باكستان، لتقديم إغاثة تشتد الحاجة إليها.

يأتي الدعم المالي الصيني إضافة إلى قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار حصلت إسلام آباد على الشريحة الأخيرة منه الشهر الجاري بقيمة 1,1مليار دولار.

شهباز شريف رئيس وزراء باكستان شهباز شريف يزور الصين الرئيس الصيني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يتراجع مع بداية التعاملات
رياح وانخفاض مؤقت.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة