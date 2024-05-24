رئيس وزراء باكستان يزور الصين الشهر المقبل

إسلام آباد- (د ب أ)

من المقرر أن يتوجه رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف إلى الصين، في زيارة مهمة أوائل الشهر المقبل، طبقا لما ذكره مساعدون مقربون منه.

على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن الجدول الزمني، رسميا ، إلا أن رئيس الوزراء الباكستاني، من المرجح أن يزور الصين في الفترة من الرابع حتى السابع من حزيران/يونيو المقبل، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.

وسيشارك رئيس وزراء باكستان في مناقشات مهمة مع الرئيس الصيني، شي جين بينج ورئيس الوزراء، لي تشيانج بين آخرين.

ومن بين قضايا رئيسية على جدول الأعمال، المرحلة الثانية من "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" وقضايا ذات صلة أخرى.

وستكون الزيارة المحتملة أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء باكستان إلى بكين، منذ توليه منصبه، في أعقاب الانتخابات العامة، التي جرت في الثامن من شباط/فبراير الماضي.

والزيادة مهمة لأنها تأتي ، وسط تحديات اقتصادية لباكستان. وجددت الصين بالفعل قرضها، الذي يبلغ ملياري دولار إلى باكستان، لتقديم إغاثة تشتد الحاجة إليها.

يأتي الدعم المالي الصيني إضافة إلى قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار حصلت إسلام آباد على الشريحة الأخيرة منه الشهر الجاري بقيمة 1,1مليار دولار.