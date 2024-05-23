"من أعطاك الحق لتهدد ضيف على الشاشة".. مذيع يرد على صحفي إسرائيلي خلال مقابلة (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

في خلال مقابلة عبر برنامج "اسأل أكثر" المذاع عبر قناة "آر تي" الروسية، استضاف مذيع البرنامج أسامة الحمد، أستاذ العلاقات الدولية صلاح قيراطة والصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين في مناقشة عبر الفيديو.

وعند طرح مسألة الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، حذر كوهين قيراطة خلال الحديث بمواجهة نفس مصير أحد الضيوف المتحدثين من فرنسا والذي قام بالدفاع عن عملية الـ7 من أكتوبر، حيث تواصلت السلطات الفرنسية معه مباشرة بعد الحلقة.

وأضاف كوهين في تهديده للضيف، "سنقوم معك مثلما قمنا مع الضيف الذي دافع عن هجوم الـ7 من أكتوبر".

وهنا جاء رد مذيع "أر تي" والذي اتهم الصحفي الإسرائيلي باستخدام ذات الطريقة التي تستخدمها الدولة العبرية في ملاحقة معارضيها، قائلًا "من أعطاك الحق بتهديد ضيف موجود على القناة كما أنت موجود؟".

وسأل المذيع كوهين عن سبب تهديده للضيف لمعارضته في الرأي واستخدامه أسلوب إسرائيل في التعامل مع الدول التي اعترفت بفلسطين كدولة مستقلة.

بينما رد الصحفي الإسرائيلي، أن أسلوبه لم يكن تهديدًا وإنما حقيقة، قائلًا "إن القانون لا بد أن يأخذ مجراه في دولته".