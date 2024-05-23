بوريل: جميع الجهات المانحة بالاتحاد الأوروبي استأنفت دعمها للأونروا

وكالات

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" شريان حياة لا غنى عنه في غزة والمنطقة.

وأشار بوريل إلى أن جميع الجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي استأنفت دعمها للأونروا، مشددا على ضرورة أن "نزيد دعمنا للأونروا فالاحتياجات تتزايد".

وأعلن ممثلو الأردن والكويت وسلوفينا في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إطلاقهم مبادرة تهدف للالتزام المشترك تجاه عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأعرب ممثلو الأردن والكويت وسلوفينا في الأمم المتحدة، عن أملهم في أن تحظى مبادرتهم بشأن عمل الأونروا بدعم كبير.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس الثلاثاء، تعليق توزيع المواد الغذائية في رفح جنوبي قطاع غزة؛ بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن.

وأشارت الأونروا إلى أن 7 مراكز صحية من أصل 24 تابعة للوكالة تعمل بغزة لم تتلق أي إمدادات طبية منذ 10 أيام بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.