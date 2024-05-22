أمريكا: نصف الناخبين المتأرجحين يخشون أجواء العنف التي تكتنف الانتخابات الرئاسية

واشنطن - (د ب أ)

أعرب نصف ناخبي أمريكا المتأرجحين عن قلقهم إزاء العنف الذي قد يحيط بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وأشاروا إلى تحفظات بشأن تعامل جمهور الناخبين، شديد الاستقطاب، مع نتائج سباق محتدم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وخلص استطلاع أجرته وكالة بلومبرج بالتعاون مع شركة "مورنينج كونسالت" إلى أن هذه المخاوف تساور نسبا متساوية تقريبا من الديمقراطيين والجمهوريين، كما أنها أكثر شيوعا بين المستقلين.

وتأتي هذه النتائج على خلفية إدراك أن الرئيس جو بايدن والمرشح الديمقراطي دونالد ترامب يستعدان لخوض مناظرة في يونيو وتنظيم مواكب أمام آلاف الأشخاص في مؤتمري ترشيحهم الصيف المقبل.

وسيحاول كل من المرشحين خلال هذه الفعاليات تعزيز وضعه، فيما أظهرت الاستطلاعات الشهرية باستمرار التقارب بين نسب التأييد للاثنين، وتقدم ترامب في الشهر الجاري على بايدن بنسبة 4% في سبع ولايات متأرجحة.