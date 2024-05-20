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BBC

لوفاة رئيسي.. إعلان الحداد 5 أيام داخل إيران

11:51 ص الإثنين 20 مايو 2024

آية الله علي خامنئي

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(مصراوي)

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، الحداد لمدة 5 أيام في إيران وذلك بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية.

وقال المرشد الإيراني، إن النائب الأول للرئيس الإيراني سيتولى مهام الرئاسة وفقا للبند 131 من الدستور الإيراني، وحتى انتخاب رئيسًا جديدًا.

وطالب المرشد الإيراني، النائب الأول ورئيسي السلطة القضائية والبرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد.

وصرحت لجنة صيانة الدستور أن انتخاب الرئيس الإيراني الجديد سيتم خلال 50 يومًا، وخلال تلك المدة ستولى مخبر مهام الرئيس لكنه لن يطلق عليه لقب الرئيس.

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