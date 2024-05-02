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BBC

الشرطة الأمريكية تمهد لاقتحام اعتصام الطلاب الأمريكيين في جامعة كاليفورنيا

12:04 م الخميس 02 مايو 2024

جامعة كاليفورنيا

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اقتحمت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، حرم جامعة كاليفورنيا تمهيدًا لفض اعتصام الطلاب عقب رفضهم لأوامر فضه.

وقالت وسائل إعلام، إن شرطة ولاية لوس أنجلوس، أحدثت فتحة في السياج الذي نصبه الطلاب حول مخيم الاعتصام من أجل بدء اقتحام المخيم.

ووقعت اشتباكات داخل حرم جامعة كاليفورنيا، في وقت سابق على إثر هجوم طلاب يهود على الطلاب المتظاهرين داخل حرم الجامعة وإطلاق الألعاب النارية تجاههم.

وأعلنت إدارة الجامعة أن العملية التعليمية ستكون بعد يومي الخميس والجمعة.

من جهتهم رفض الطلاب فض الاعتصام قائلين إنهم جاهزين للتعامل مع اشتباك قوات الشرطة معهم.

جامعة كاليفورنيا الشرطة الأمريكية اعتصام الطلاب الأمريكيين طوفان الأقصى
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