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BBC

بلينكن يدعو حماس إلى قبول مقترح الهدنة وسط تواصل الحرب في غزة

11:06 ص الخميس 02 مايو 2024

أنتوني بلينكن

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غزة - (ا ف ب)

حثّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حركة حماس على قبول اقتراح الهدنة في غزة مجدِّدا معارضة واشنطن للهجوم الذي تصر إسرائيل على شنه على رفح المكتظة بالمدنيين في جنوب القطاع، فيما يتواصل القصف والقتال في غزة.

وأكد بلينكن خلال مهمته السابعة في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر، تصميمه على التوصل "الآن" إلى اتفاق هدنة يشمل الإفراج عن رهائن مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كما شدد بلينكن في تل أبيب أمام متظاهرين إسرائيليين مناهضين للحرب على أن الاقتراح المطروح "جيد جدا. وعلى حماس أن تقبل" به، مضيفا "إذا كانت حماس تدّعي فعلا أنها تهتم بالشعب الفلسطيني وتريد أن ترى تخفيفا فوريا لمعاناتهم، فعليها أن تقبل بهذه الصفقة".

وليل الأربعاء، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان لوكالة الأنباء الفرنسية إن "ورقة التفاوض الحالية موقفنا سلبي منها وفي حال قام العدو الإسرائيلي باجتياح رفح فسيتم وقف التفاوض".

هذا المحتوى من

AFP
أنتوني بلينكن حركة حماس وزير الخارجية الأمريكي الحرب في غزة غزة طوفان الأقصى
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