3 منهم قرروا البقاء.. 17 طبيبا أمريكيا يغادرون غزة بعد محاصرتهم بالمستشفى

وكالات

غادرت مجموعة من الأطباء الأمريكيين قطاع غزة، بعد أن تمت محاصرتهم في المستشفى التي كانوا يقدمون خدمات بها، حسبما قال البيت الأبيض، الجمعة.

وكانت تقارير قد أفادت الأسبوع الماضي، بعدم قدرة الأطباء الأمريكيين على مغادرة غزة، بعد أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي.

ومن بين هؤلاء 10 من أعضاء الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية، الذين كانوا يعتزمون المغادرة بعد مهمة استمرت عدة أيام في المستشفى الأوروبي مدينة خانيونس القريبة من رفح في جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، للصحفيين، إن 17 من الأطباء الأمريكيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، من أصل 20، خرجوا يوم الجمعة من غزة.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـ"رويترز"، أن بعض الأطباء الذين تقطعت بهم السبل شقوا طريقهم إلى بر الأمان بمساعدة السفارة الأمريكية في القدس.

وقال مصدر مطلع إن 3 من الأطباء الأمريكيين اختاروا عدم مغادرة غزة، مضيفا أن الأطباء الذين بقوا يدركون أن السفارة الأمريكية قد لا تكون قادرة على تسهيل مغادرتهم كما فعلت الجمعة.

وذكرت الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، أن فريقها المكون من 19 متخصصا في الرعاية الصحية، من بينهم 10 من الأمريكيين كان قد مُنع من الخروج من غزة بعد مهمتهم التي استمرت أسبوعين.

وقالت الجمعية على منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إن لديها المزيد من الأطباء الذين ينتظرون دخول غزة ليحلوا محل الذين يحاولون المغادرة.

وسيطرت إسرائيل على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر وأغلقته في السابع من مايو، مما أدى إلى تعطيل طريق حيوي للأشخاص والمساعدات من وإلى القطاع الذي لحق به الدمار.