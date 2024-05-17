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العدل الدولية تطالب إسرائيل بتقديم معلومات عن المساعدات في مناطق الإخلاء

01:08 م الجمعة 17 مايو 2024

محكمة العدل الدولية

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طرحت محكمة العدل الدولية سؤالا على الوفد الإسرائيلي حول الأوضاع الإنسانية في ما يسمى "مناطق الإخلاء" المعلنة في غزة والتي طلب الجيش الإسرائيلي من سكان رفح النزوح إليها.

وطلب القاضي جورج نولت من إسرائيل قبل اختتام الجلسة، تقديم معلومات حول الظروف الإنسانية في مناطق الإخلاء المحددة، ولا سيما المواصي، وكيف ستضمن المرور الآمن إلى هذه المناطق.

وقالت المحكمة إنه طُلب من إسرائيل تقديم رد مكتوب حول ذلك في موعد أقصاه غدا السبت.

محكمة العدل الدولية غزة رفح الجيش الإسرائيلي إسرائيل طوفان الأقصى
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