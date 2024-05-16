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قتلى ومفقودين في فيضانات عارمة تضرب مدينة مشهد (فيديو)

05:17 م الخميس 16 مايو 2024

سيول وفيضانات إيران

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(مصراوي)

تشهد، إيران حالة من الاضطراب الجوي، صاحبها فيضانات عارمة ضربت مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمالي شرق إيران.

وأدت الفيضانات القوية، إلى مقتل 7 وفقدان عدد من الأشخاص إضافة إلى وقوع خسائر فادحة في الممتلكات والمنازل.

ووثقت مقاطع الفيديو، الفيضانات القوية وهي تجرف السيارات وتغمرها بشكل كبير وقوي في الطرقات.

وأفاد حاكم مدينة مشهد محسن دواري، أنه تم نقل المدنيين الذين تضررت وتهدمت منازلهم إلى مناطق آمنة.

وصرح الرئيس التنفيذي لعمليات الإنقاذ في مشهد حميد رضا كافياني، أن أعداد الضحايا والمفقودين يمكن أن ترتفع خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن فرق الإنقاذ توجهت إلى مناطق الكارثة باستخدام القوارب للبحث عن الناجين خلال السيارات المحاصرة وسط المياه.

فيضانات مدينة مشهد إيران
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