رئيس كوريا الجنوبية يتعهد لزيلينسكي بدعم أوكرانيا

سول - (د ب أ)

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن الرئيس يون سيوك يول تعهد، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء، بتقديم الدعم والتعاون اللذين تحتاجهما أوكرانيا.

وقال يون، خلال المحادثة، "تشارك حكومة كوريا الجنوبية بشكل استباقي في جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام ومتابعة إعادة الإعمار بعد الحرب في أوكرانيا"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضاف يون "سنواصل الدعم والتعاون اللذين يحتاجهما الشعب الأوكراني". وتم ترتيب المحادثة الهاتفية بناء على طلب من زيلينسكي.

وردا على ذلك، أعرب زيلينسكي عن أمله في استمرار التعاون مع كوريا الجنوبية وسط الحرب.

كما دعا زيلينسكي يون لحضور قمة السلام الأوكرانية المقرر عقدها في سويسرا الشهر المقبل.

وقال المكتب الرئاسي إن الرئيسين اتفقا على الحفاظ على التواصل المفتوح لدعم الحرية والسلام في أوكرانيا وتعزيز وضع حد للحرب الجارية.

واجتمع يون مع زيلينسكي في يوليو من العام الماضي بعد قيامه بزيارة غير معلنة إلى كييف في إظهار قوي للدعم للدولة التي مزقتها الحرب.