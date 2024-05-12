أردوغان: نتنياهو وصل لمستوى يجعل هتلر يغار منه

(مصراوي)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلغ مستوى في الإبادة الجماعية تجعل "هتلر يغار منه".

وأفاد أردوغان، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس وافقت على وقف إطلاق النار لكن إسرائيل هي من تعرقل الاتفاق .

واتهم أردوغان إسرائيل، باختلاق حججا بسبب رغبتها في احتلال قطاع غزة بشكل كامل.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون إسرائيليون، إن مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة، رغم الخلافات الكبيرة مع حركة حماس.