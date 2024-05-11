الاحتلال يزعم إجلاء قرابة 300 ألف فلسطيني من رفح إلى "منطقة إنسانية"

تل أبيب - (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تقديراته تشير إلى أن نحو 300 ألف فلسطيني نزحوا من رفح جنوب قطاع غزة إلى "منطقة إنسانية " تم تخصيصها في منطقتي المواصي وخان يونس.

ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عدد المناطق شرقي مدينة رفح التي يتعين إخلاؤها وسط عملية عسكرية جارية ضد حركة حماس هناك، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كان المتحدث باللغة العربية باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي دعا إلى إخلاء المزيد من الأحياء في شرق رفح بسبب نشاط حركة حماس في الأيام والأسابيع الأخيرة، وفق مزاعمه.

جاء ذلك في منشور لأدرعي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

ووزع جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات في المناطق المستهدفة، ودعا سكان منطقة جباليا شمال قطاع غزة إلى النزوح صوب الجنوب.

وحذر أدرعي الفلسطينيين من عواقب التحرك صوب الحدود الإسرائيلية.

كانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت أمس الجمعة واليوم السبت، تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق مدينة رفح وإيقاع قتلى وجرحى.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية في شرق مدينة رفح يوم الإثنين الماضي، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات شن عملية عسكرية في المدينة التي يوجد بها قرابة 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.