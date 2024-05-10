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BBC

إعلام عبري: حماس تطلق الصواريخ على إسرائيل بنفس قوة الأسابيع الأولى من الحرب

08:16 م الجمعة 10 مايو 2024

حماس تطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل - أرشيفية

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قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية، إن 9 صواريخ أطلقت على بئر السبع، مشيرة إلى أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تطلق الصواريخ على إسرائيل بذات القوة التي كانت عليها في الأسابيع الأولى من الحرب.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل أربعة جنود إسرائيليين خلال مواجهات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في حي الزيتون بمدينة غزة، صباح اليوم الجمعة.

وكشف جيش الاحتلال، عن أسماء القتلى وهما إيتاي ليفني، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من رمات هشارون، ويوسف داسا، 19 عامًا، من الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، من كريات بياليك وإرمياس مكورياو، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من بئر السبع ودانيال ليفي، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من كريات موتسكين.

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