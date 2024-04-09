طائرات درون أوكرانية تستهدف مركز تدريب للطيران في روسيا

كييف - (د ب ا)



شنت أوكرانيا هجوما بطائرة درون على مركز تدريب للطيران في منطقة فورونيج بجنوب غرب روسيا خلال الليل، وذلك بحسب تقارير صادرة من الدولتين.

وأعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مسؤوليتها عن الهجوم، ووصفت وسائل الاعلام الأوكرانية تأثير الهجمات بأنه تسبب في ضرر بالغ لمركز التدريب في بلدة بوريسوجليبسك.

مع ذلك، أفادت وسائل إعلام روسية أن الهجوم لم يسفر إلا عن كسر النوافذ وإلحاق ضرر طفيف بالواجهة.

ولم يتسن التأكد من هذه التقارير بصورة مستقلة.

وأكد الكسندر جوسيف حاكم منطقة فورنيج وقوع الهجوم، ولكن قال إن الأنظمة الروسية المضادة للطائرات أسقطت مركبات جوية غير مأهولة.

وأضاف أنه لم تقع وفيات وإصابات في الهجوم.