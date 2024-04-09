إعلان

BBC

طائرات درون أوكرانية تستهدف مركز تدريب للطيران في روسيا

01:30 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

أوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف - (د ب ا)


شنت أوكرانيا هجوما بطائرة درون على مركز تدريب للطيران في منطقة فورونيج بجنوب غرب روسيا خلال الليل، وذلك بحسب تقارير صادرة من الدولتين.

وأعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مسؤوليتها عن الهجوم، ووصفت وسائل الاعلام الأوكرانية تأثير الهجمات بأنه تسبب في ضرر بالغ لمركز التدريب في بلدة بوريسوجليبسك.

مع ذلك، أفادت وسائل إعلام روسية أن الهجوم لم يسفر إلا عن كسر النوافذ وإلحاق ضرر طفيف بالواجهة.

ولم يتسن التأكد من هذه التقارير بصورة مستقلة.

وأكد الكسندر جوسيف حاكم منطقة فورنيج وقوع الهجوم، ولكن قال إن الأنظمة الروسية المضادة للطائرات أسقطت مركبات جوية غير مأهولة.

وأضاف أنه لم تقع وفيات وإصابات في الهجوم.

أوكرانيا كييف مركز تدريب للطيران روسيا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تنفيذًا لوصيته".. دفن فلسطيني قتله الاحتلال في مقابر يهودية بالضفة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء - 32 صورة بالتفاصيل
* مواقيت صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات
النيران أكلت نادي وامتدت لآخر.. ماذا حدث على كورنيش الإسكندرية؟ (صور)
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"