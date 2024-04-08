حسن نصرالله: من الطبيعي أن تقوم إيران بالرد على استهداف القنصلية في دمشق

مصراوي

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن ما حدث في دمشق كان أكبر اعتداء إسرائيلي على المستشارين الإيرانيين منذ سنوات.

وأضاف نصر الله، أن دور المستشارين الإيرانيين يتمثل في مساعدة المقاومة في فلسطين ولبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن الحديث عن تدخل إيران في القرار السوري لا أساس له على الإطلاق.

وتابع نصر الله، أن الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق يمثل اعتداء على أرض إيرانية وفق القوانين الدولية، مشيرا إلى أن الجديد في عملية الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق كان مستوى الاستهداف.

وأكمل الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن اللواء زاهدي كان كبير المستشارين الإيرانيين في سوريا ولبنان، قائلا: "من الطبيعي أن تقوم إيران بالرد على استهداف القنصلية في دمشق".

وأوضح أن أمريكا وإسرائيل والعالم برمته سلم بحتمية الرد الإيراني على القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية بدمشق، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لا يتدخل إطلاقا في الشأن اللبناني لا من قريب أو بعيد وتركيزهم ينصب على دعم المقاومة قائلا: "الحرب في غزة من أطول الحروب التي خاضتها إسرائيل".