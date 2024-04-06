سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

وكالات

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وأفادت الوكالة السورية، بأن "أنباء أولية تتحدث عن تصدي الجيش السوري لمسيرات تجسسية في سماء العاصمة دمشق"، لكنها لفتت إلى أنه "لا حديث حتى الساعة عن عدوان إسرائيلي".