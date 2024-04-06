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BBC

سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

04:04 م السبت 06 أبريل 2024

سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق أ

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وكالات

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وأفادت الوكالة السورية، بأن "أنباء أولية تتحدث عن تصدي الجيش السوري لمسيرات تجسسية في سماء العاصمة دمشق"، لكنها لفتت إلى أنه "لا حديث حتى الساعة عن عدوان إسرائيلي".

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