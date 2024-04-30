موجة الحر في بنجلاديش تودى بحياة 10 أشخاص

دكا- (د ب أ)

أعلنت حكومة بنجلاديش اليوم الثلاثاء وفاة ما لا يقل عن 10 أشخاص بعد تعرضهم لضربة شمس في بنجلاديش خلال الأسبوع الماضي، في ظل أطول موجة حر تمر بها البلاد منذ 75 عاما.

وقال سالم ريحان، المسؤول في مكتب الإدارة العامة للخدمات الصحية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، بعد ورود تقارير بشأن وقوع حالات وفاة بسبب موجة الحر في أنحاء البلاد إن ثلاثة من الضحايا لقوا حتفهم أمس الاثنين، في حين توفي الآخرون منذ بدء موجة الحر في 22 أبريل الجاري.

وأضاف أن 5 أشخاص أصيبوا بضربات شمس ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وقالت إدارة الأرصاد في بنجلاديش إن البلاد تواجه أطول موجة حر على الإطلاق، مشيرة إلى أن الموجة بدأت في 31 مارس الماضي.

وأضافت الأرصاد في أحدث توقعاتها أنه من المرجح استمرار موجة الحر حتى اليوم الثلاثاء.