منظمة يهودية أمريكية تدعو لتحقيق شامل حول مقتل عمال الإغاثة والانتهاكات الإسرائيلية بغزة

مصراوي

قالت مجموعة الضغط اليهودية الأمريكية جي ستريت، اليوم الأربعاء، إن التحقيق بشأن قتل إسرائيل عمال الإغاثة يجب أن يتناول القضية الأوسع.

وأكدت مجموعة الضغط اليهودية الأمريكية جي ستريت، أن هناك مشكلة تتعلق باستخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف.

وتأسست منظمة "جي ستريت" اليهودية الأمريكية في عام 2008، وتعمل على تعزيز حل الدولتين وتمهيد الطريق للسلام بين إسرائيل وفلسطين.

وكذلك تركز المنظمة على تعزيز السياسات التي تدعم الأمن الإسرائيلي، كما تعتبر قيام الدولة الفلسطينية حلا للصراع.