إعلان

BBC

منظمة يهودية أمريكية تدعو لتحقيق شامل حول مقتل عمال الإغاثة والانتهاكات الإسرائيلية بغزة

11:59 م الأربعاء 03 أبريل 2024

استهداف قافلة المطبخ المركزي بغزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت مجموعة الضغط اليهودية الأمريكية جي ستريت، اليوم الأربعاء، إن التحقيق بشأن قتل إسرائيل عمال الإغاثة يجب أن يتناول القضية الأوسع.

وأكدت مجموعة الضغط اليهودية الأمريكية جي ستريت، أن هناك مشكلة تتعلق باستخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف.

وتأسست منظمة "جي ستريت" اليهودية الأمريكية في عام 2008، وتعمل على تعزيز حل الدولتين وتمهيد الطريق للسلام بين إسرائيل وفلسطين.

وكذلك تركز المنظمة على تعزيز السياسات التي تدعم الأمن الإسرائيلي، كما تعتبر قيام الدولة الفلسطينية حلا للصراع.

قتل إسرائيل عمال الإغاثة مجموعة الضغط اليهودية الأمريكية مجموعة الضغط اليهودية جي ستريت استخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي تعزيز حل الدولتين طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عقب غارة دمشق.. جيش الاحتلال يلغي إجازات جنوده تحسبًا لرد إيراني

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"