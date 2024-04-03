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BBC

مسؤول عسكري أمريكي: لا ننفذ أي عمل على الأرض في غزة ولا نشارك بالاستهدافات

10:25 م الأربعاء 03 أبريل 2024

القوات الجوية الأمريكية ارشيفية

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مصراوي

قال قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال ليكسوس جرينكويتش في بيان، اليوم الأربعاء، إن أي عملية في رفح جنوبي قطاع غزة بدون خطة لحماية المدنيين قد تؤثر على أمن إسرائيل في المنطقة.

وأكد جرينكويتش أن القوات الأمريكية لا تنفذ أي عمل على الأرض في غزة ولا تساعد الإسرائيليين في عمليات الاستهداف.

وأوضح جرينكويتش أنه لا يرى تهديدات محددة حاليا بعد الغارة الإسرائيلية في دمشق، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية بالشرق الأوسط تراقب الوضع.

القوات الجوية الأمريكية غزة الجنرال ليكسوس جرينكويتش

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