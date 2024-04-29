رئيس بلدية إسطنبول يهاجم حماس ويصفها بـ"التنظيم الإرهابي"

وكالات

هاجم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وهجمات السابع من أكتوبر "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس على الأراضي المحتلة.

وقال أوغلو، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الهجوم الذي قامت به حماس على إسرائيل أحزننا كثيراً"، ووصف الحركة الفلسطينية بـ"التنظيم الإرهابي".

وأضاف أنه يعتبر أي كيان يقتل الناس بشكل جماعي من خلال عمليات إرهابية "تنظيمًا إرهابيًا".