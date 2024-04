صحفية ستينية تفوز بمسابقة ملكة جمال في الأرجنتين

وكالات

تأهّلت الأرجنتينية أليخاندرا ماريسا رودريجيز، البالغة من العمر 60 عامًا، إلى تصفيات مسابقة ملكة جمال الأرجنتين 2024، بعدما فازت بلقب ملكة جمال العاصمة بوينس آيرس، إلا أن ملامحها الشابة والفاتنة أثارت التساؤلات والشكوك.

وجاء فوز أليخاندرا بعدما فتحت المنظمة العالمية لمسابقات ملكات الجمال، الباب أمام المتباريات الأكبر سنًا للمشاركة في المسابقات الجمالية، نتيجة إلغاء الحد الأقصى للسن، الذي كان ينحصر بين 18 و28 عامًا.

Alejandra Marisa Rodríguez broke stereotypes as she was crowned Miss Universe for the province of Buenos Aires at 60-years-old. pic.twitter.com/6PjPRrAFCf