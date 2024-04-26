زيلينسكي يدعو إلى الاستثمار في صناعة الدفاع الأوكرانية

كييف- (د ب أ)

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رغبته في توسيع الإنتاج الدفاعي المحلي بمساعدة من الدول الغربية، وفقا لما قاله في خطابه اليومي عبر الفيديو يوم الخميس.

وقال زيلينسكي إنه كان يطالب الشركاء الدوليين الذين ليس لديهم القدرات الإنتاجية الخاصة بهم للاستثمار في قطاع الدفاع الأوكراني، لإنتاج الأسلحة بشكل مشترك وتقوية الجبهة.

ويأتي الطلب نظرا لاعتماد أوكرانيا الشديد على إمدادات الأسلحة الغربية وانتظار كييف الطويل الأمد للمساعدات الأمريكية الجديدة بسبب الخلاف السياسي.

وقال زيلينسكي إن تأخير إرسال الإمدادات لستة أشهر من الولايات المتحدة تسبب في مشاكل كبيرة على الجبهة، وتأمل كييف في معالجتها خلال اجتماع مجموعة الاتصال الأوكرانية، المقرر في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وتابع زيلينسكي إنه تم اتخاذ القرارات السياسية، والخطوة التالية هي توضيح الأسلحة التي سيجري إرسالها واللوجيستيات.

وشنت روسيا هجومًا واسع النطاق على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وتحتاج كييف لمساعدات عسكرية من الدول الغربية، وبشكل جزئي بسبب أنه يمكنها فقط إنتاج مقدار محدود من أسلحتها وأيضا بسبب قيام روسيا بتدمير أجزاء كبيرة من صناعة البلاد.

وفي الوقت ذاته، فقد تسبب المزيد من تأخير إرسال الدعم الأمريكي في وضع أوكرانيا في موقف دفاعي مع تحرك القوات الروسية للاستيلاء على المزيد من الأراضي.





