طلاب كولومبيا: لن ندخل في مفاوضات مع إدارة الجامعة

(مصراوي)



نقلت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن متظاهري جامعة كولومبيا، قولهم إنهم لن يدخلوا في مفاوضات مع إدارة الجامعة عقب استدعائها قوات الشرطة لاعتقال الطلاب أثناء احتجاجهم.



وقال قائد الاحتجاجات التي تملأ الحرم الجامعي، إن على إدارة الجامعة اتخاذ إجراء جراء جرائم الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة، كما طالب بوقف استثمار الجامعة في الشركات المستفيدة من جرائم إسرائيل في القطاع، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وتشهد جامعة كولومبيا وعدد من الجامعات الأخرى احتجاجات مطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف الاستثمار داخل الشركات المستفيدة من الحرب الإسرائيلية على غزة.

واستدعت إدارة جامعة كولومبيا الشرطة للطلاب ما أدى لاعتقال أكثر من 100 طالب، وإيقاف عدد من الطلاب والمدرسين عن الخدمة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إنه ينسق مع إدارة الجامعة من أجل التصدي لمعاداة السامية وجميع أحداث العنف التي قد تشهدها الجامعة.