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سول: كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا استخدمت أسلحة نووية

10:06 ص الثلاثاء 23 أبريل 2024

كوريا الشمالية والجنوبية

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سول- (د ب أ)

حذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء من أن كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا حاولت استخدام أسلحة نووية، بعدما قالت الأخيرة إنها أجرت تدريبات صاروخية تحاكي هجوما نوويا مضادا.

وسبق وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن الزعيم كيم جونج أون قاد يوم الاثنين تدريبات تكتيكية تحاكي هجوما نوويا مضادا تشارك فيه قاذفات صواريخ متعددة كبيرة جدا ضد أهداف للعدو، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية جيون ها كيو في مؤتمر صحفي دوري: "إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام الأسلحة ، فستواجه ردا فوريا وساحقا وحاسما من التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي، وسيواجه النظام الكوري الشمالي نهايته".

وأضاف أن استفزازات كوريا الشمالية المستمرة لن تؤدي إلا إلى تعزيز القدرات العسكرية لكوريا الجنوبية والردع الأمريكي الموسع وتعاونهما الأمني الثلاثي الذي يشمل اليابان.

كوريا الشمالية وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أسلحة نووية تدريبات صاروخية
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