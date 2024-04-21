إسرائيل تقصف أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان

تل أبيب - (د ب أ)

ذكر الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت الليلة الماضية العديد من الأهداف التابعة لحزب الله في ثلاث مناطق منفصلة، في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن إحدى الغارات استهدفت أحد عناصر حزب الله، في أحد مواقع الحركة، في بلدة "طير حرفا"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وتابع الجيش أن غارات منفصلة أصابت موقع مراقبة لحزب الله، في قرية "عديسة" ومبان كانت تستخدمها الحركة المسلحة، في بلدة "الخيام".

وكانت صافرات الإنذار من الغارات الجوية قد انطلقت في شمال إسرائيل على طول الحدود مع لبنان، مما يشير إلى هجوم محتمل من قبل حزب الله الشيعي المدعوم من إيران.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان التابعة لحزب الله، قد أعلنت أنها استهدفت تحركا لجنود من الجيش الإسرائيلي في موقع "المالكية" عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاستهداف تم بالأسلحة الصاروخية التي حقّقت إصابة مباشرة.

ونقلت قناة "الميادين" اللبنانية عن المقاومة تأكيدها استهدافها للقوة الاسرائيلية "أثناء محاولتها سحب الآلية العسكرية التي تم استهدافها، يوم الأربعاء الماضي، في موقع المطلة التابع للاحتلال، وذلك بالأسلحة المناسبة التي أوقعت إصابات في صفوف هذه القوة".