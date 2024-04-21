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الرئيس الإماراتي يفاجئ مسن بتقبل يده خلال تكريمه بجائزة أبوظبي (فيديو)

11:59 ص الأحد 21 أبريل 2024

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وهو يقبل يد رجل مسن خلال تكريمه.

ويظهر في مقطع الفيديو الشيخ محمد بن زايد يكرّم سعيد نصيب بالمر المنصوري، الذي كان جالسًا على كرسي متحرك خلال مراسم تسليم جائزة أبوظبي وحديثه معه قبل أن يفاجأ المنصوري بتقبيل الرئيس الإماراتي ليده.

وكانت جائزة أبوظبي، نشرت على صفحتها الرسمية بموقع "إكس" (تويتر سابقًا) أن المنصوري يُعد نموذجًا في العطاء وعمل الخير والمواطنة الصالحة، ومن أبرز إسهاماته دعمه مجال التعليم في منطقة الوثبة لأكثر من 30 عامًا، ليصبح قدوة لأجيالٍ لا تزال تذكر تشجيعه ودعمه لها في طلب العلم وخدمة الوطن.

الشيخ محمد بن زايد جائزة أبوظبي الرئيس الإماراتي تقبيل يد رجل مسن
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