الرئيس الإماراتي يفاجئ مسن بتقبل يده خلال تكريمه بجائزة أبوظبي (فيديو)
وكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وهو يقبل يد رجل مسن خلال تكريمه.
ويظهر في مقطع الفيديو الشيخ محمد بن زايد يكرّم سعيد نصيب بالمر المنصوري، الذي كان جالسًا على كرسي متحرك خلال مراسم تسليم جائزة أبوظبي وحديثه معه قبل أن يفاجأ المنصوري بتقبيل الرئيس الإماراتي ليده.
وكانت جائزة أبوظبي، نشرت على صفحتها الرسمية بموقع "إكس" (تويتر سابقًا) أن المنصوري يُعد نموذجًا في العطاء وعمل الخير والمواطنة الصالحة، ومن أبرز إسهاماته دعمه مجال التعليم في منطقة الوثبة لأكثر من 30 عامًا، ليصبح قدوة لأجيالٍ لا تزال تذكر تشجيعه ودعمه لها في طلب العلم وخدمة الوطن.
#رئيس_الدولة يُكرم الوالد #سعيد_نصيب_المنصوري بـ "#جائزة_أبوظبي"— فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) April 19, 2024
لله درك من قائد ومعلم وقدوة🇦🇪✨#محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا#خير_بلا_حدود#AbuDhabiAwards#GoodnessKnowsNoLimits @MohamedBinZayed@AbuDhabiAwards pic.twitter.com/1ojaPD2IbI
فيديو قد يعجبك: