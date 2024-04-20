هنية يبحث مع أردوغان في اسطنبول تطورات الحرب في غزة

إسطنبول- (د ب أ)

ذكرت قناة "تي.آر.تي" الرسمية التركية أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، في اسطنبول لبحث الحرب المستمرة في غزة.

وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء إنه لم يتضح على الفور المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة المناقشات بين الجانبين.

وبحث هنية يوم الأربعاء الماضي مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، خلال زيارته لقطر،الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

ويؤيد أردوغان حماس علنا، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع شبه حماس بمقاتلي الاستقلال الأتراك ضد الجيوش الغربية في الأناضول في عشرينيات القرن الماضي، خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان.

وكان وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ، قد وصل أمس الجمعة إلى تركيا للتباحث بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وقال بيان مقتضب صادر عن حماس، إن هنية وصل على رأس وفد قيادي رفيع من الحركة إلى تركيا.

وأضاف البيان أن الوفد سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث تطورات "العدوان وحرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وتطورات القضية الفلسطينية".

وتأتي الزيارة في حين تشهد العلاقات الإسرائيلية التركية توترا متصاعدا منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، جراء تصريحات الرئيس أردوغان، إضافة لعدد من الخطوات التي قامت بها تركيا لدعم الفلسطينيين في غزة، وفق مراقبين.