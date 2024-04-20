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سامح شكري: الأحداث الأخيرة جعلت أنظار العالم تبتعد عن الوضع المأساوي بغزة

12:33 م السبت 20 أبريل 2024

وزير الخارجية سامح شكري

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وكالات

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن استمرار الحرب على قطاع غزة دون توقف وتوفير المساعدات أمر غير مقبول، ويجب التعامل مع الأمر بجدية.

وشدد سامح شكري خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره التركي، على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، متابعا، أن حلقات الصراع والعنف لا يمكن أن تستمر، وعلينا تطبيق مقررات القانون الدولي.

وأكد أن مصر تسعى بكافة الطرق لإيصال المساعدات لغزة، بالرغم المعوقات الإسرائيلية الواضحة، مشيرا إلى أنّ الأحداث الأخيرة جعلت أنظار المجتمع الدولي تبتعد عن الأوضاع المأساوية في غزة.

وتابع "شكري"، أن حجم مصر وتركيا وإسهامهما في القضايا الإقليمية مؤثر وذو أهمية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى للارتقاء بالعلاقات الثنائية والتعاون على مستوى النطاق الإقليمي مع تركيا.

وأشار إلى اتفاق الجانبين على استمرار العمل، لوضع الإطار القانوني لعدد كبير من الاتفاقيات بين البلدين.

سامح شكري
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