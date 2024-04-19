ما هي قاعدة "هشتم شكاري" الإيرانية التي تعرضت لهجوم في أصفهان؟

كتب- مصراوي

في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ضربة استهدفت قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، لكنهم لم يذكروا الدولة التي شنت الهجوم.

والقاعدة التي تم استهدافها هي قاعدة "هشتم شكاري" أو "شكاري عباس باباي" واحدة من بين 17 قاعدة جوية يمتلكها الجيش الإيراني.

وسُمّيت القاعدة على اسم "عباس شكاري" أحد طياري القوات الجوية الإيرانية والذي شغل منصب نائب قائد القاعدة في الفترة ما بين 30 نوفمبر 1983، و6 أغسطس 1987، قبل أن يُقتل في الحرب العراقية الإيرانية.

- تعتبر القاعدة الجوية، واحدة من أهم القواعد الجوية في إيران.

- في عام 1979، كانت تضم كتيبتين مقاتلتين تكتيكيتين تتكونان من مقاتلات اعتراضية من "طراز F-14A" والتي تُعرف باسم "تومكاتس" أو "Tomcats".

- في عام 1980، كانت إيران تسعى لأن تكون القاعدة كتيبة لمقاتلات F-16 ومقاتلات F-5B

تضم القاعدة حاليًا كتيبتين من طائرات F-14 وF7 الاعتراضية، إلى جانب كتيبة تدريب من طائرات FT-7.

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، أكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ضربة استهدفت قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، لكنهم لم يذكروا الدولة التي شنت الهجوم.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الجمعة أن إسرائيل أطلقت صاروخا واحدا على الأقل، على إيران، ردا على هجوم طهران الواسع على الدولة العبرية مطلع الأسبوع الجاري.

ولم يكن هناك في بادئ الأمر أي تقارير عن حدوث أضرار، لكن الكثير بشأن حجم وطريقة وهدف الهجوم الإسرائيلي المشتبه به مازال غير واضح.

ولم تعلق وزارتا الدفاع الإسرائيلية والأمريكية بعد.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية أفادت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان بجنوب طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني استهدف مواقع عسكرية في داخل إسرائيل توعدت إسرائيل بالرد عليه.