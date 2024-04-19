مسؤول أمريكي: الهجوم الإسرائيلي على إيران لم يستهدف مواقع نووية



وكالات

أكد مسؤول أمريكي لشبكة "سي.إن.إن" أن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران لكنها لم تستهدف مواقع نووي

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المجال الجوي للبلاد قد أغلق أمام الجميع باستثناء القوات الجوية الإيرانية، وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف البلاد.

وأشار التلفزيون إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتمع لبحث تداعيات القصف الإسرائيلي.، لافتًا إلى أن أصوات انفجارات في عدة مناطق جاءت بعد تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيرات الصغيرة

من جانب آخر، قالت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية في بيان لها إنه تم "تعليق حركة الطيران في أصفهان وشيراز وطهران".

وذكرت وكالة أنباء فارس أن "مدينة قهاجاورستان تقع بالقرب من مطار أصفهان والقاعدة الثامنة للقوات الجوية للجيش".

وذكرت قناة برس تي في الإيرانية أيضًا أن دوي انفجار سمع بالقرب من وسط المدينة.



وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن مسؤولا أمريكيا أكد لها أن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران. ولم يتمكن المسؤول من تأكيد ما إذا كان تم أيضا قصف مواقع سورية وعراقية خلال الهجوم.

وجرى تفعيل النظام الجوي في إقليم أصفهان، كما أعلنت شركة الملاحة الجوية الإيرانية تعليق الرحلات الجوية غرب وشمال غرب وجنوب غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.

كما قالت وكالة مهر الإيرانية أن سلطات الطيران الإيرانية ألغت رحلات الطيران في مطار الخميني حتى العاشرة والنصف صباحا وعلقت الرحلات في مطارات بطهران و أصفهان وشيراز.

وأفادت وكالة "فارس" بأن الدفاعات الجوية تصدت لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب القاعدة العسكرية شمال غرب المدينة.

ويأتي الحادث في ظل ارتفاع حدة التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.