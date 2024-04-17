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ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة: يجب الضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي

11:12 م الأربعاء 17 أبريل 2024

منظمة الأمم المتحدة

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قال ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه يجب الضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي، وكذلك الضغط عليها بشكل حاسم لوقف تجويع الشعب الفلسطيني واحترام قوانين الأمم المتحدة.

وأكد أنه لا يوجد بديل عن وكالة الأونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، موضحا أن الأونروا هي المنظمة الأممية الوحيدة التي تجمع بين الإشراف الدولي وخدمة الشعب الفلسطيني.

وأشار ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة، إلى أن حملات التشهير ضد الأونروا ليست جديدة بغرض وأد دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وناشد ممثل الرئيس الفلسطيني، بتقديم الدعم المالي والسياسي للأونروا والضغط على إسرائيل لعدم التعرض لموظفيها.

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