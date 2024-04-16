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BBC

بوتين يبحث هاتفيا مع الرئيس الإيراني الأزمة في الشرق الأوسط

06:50 م الثلاثاء 16 أبريل 2024

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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موسكو (د ب أ)

في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران ضد إسرائيل، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل أطراف الصراع في الشرق الأوسط إلى ممارسة ضبط النفس، وذلك خلال اتصال هاتفي بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وخلال الاتصال، أعرب بوتين عن أمله في عدم حدوث جولة جديدة من المواجهات، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين اليوم الثلاثاء.

وقال بوتين إن التصعيد يمكن أن تكون له تداعيات كارثية على المنطقة بأكملها. ولم تدن روسيا صراحة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقد أطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ وصاروخ كروز وطائرة مسيرة على إسرائيل خلال نهاية الأسبوع. واعترضت إسرائيل وحلفاؤها كل الصواريخ والطائرات تقريبا.

وقالت إيران إنها شنت هجومها ردا على ضربة إسرائيلية على مبنى يتبع السفارة الإيرانية بدمشق وأسفرت عن مقتل اثنين من الجنرالات وخمسة ضباط إيرانيين آخرين.

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