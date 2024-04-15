أمريكا: إسرائيل قدمت تنازلات في المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار والعقبة حماس

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن التزامنا بالدفاع عن إسرائيل قوي ومشاركتنا في الدفاع عنها ضد الرد الإيراني تعبير عن ذلك.

وأضافت وزارة الخارجية، أن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالات مع نظرائه في المنطقة وفي العالم لاحتواء التصعيد بالشرق الأوسط، موضحة أن واشنطن لم تتلقى إخطارا مسبقا بالرد الإيراني وتقديراتنا كانت بناء على معلومات وليس اتصالات مع طهران.

وتابعت الخارجية، أن إسرائيل قدمت تنازلات كبيرة في المقترح الأخير المطروح بشأن وقف إطلاق النار والعقبة هي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قائلة: "ما زلنا نسعى إلى اتفاق للأسرى من شأنه أن يسمح بوقف فوري لإطلاق النار في غزة".