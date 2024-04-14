بعدما سلّمته للوسطاء.. تفاصيل رد حماس على مقترح صفقة الأسرى

مصراوي

كشفت مصادر، اليوم الأحد، تفاصيل رد حركة حماس الذي سلمته للوسطاء على مقترح صفقة تبادل الأسرى.

وأوضحت المصادر في تصريحات لقناة "الجزير"، أن حماس التزمت بإطار المقترح لوقف إطلاق النار على 3 مراحل تمتد كل واحدة 42 يوما، وكذلك اشترطت انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى محاذاة الخط الفاصل في جميع المناطق في المرحلة الأولى.

وأشارت المصادر إلى أن حماس طالبت بعودة النازحين لشمال القطاع وضمان حرية التحرك في جميع مناطقه، بالإضافة إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الثانية قبل البدء بتبادل الأسرى.

وأكدت المصادر أن حماس عرضت مقابل إطلاق سراح أي أسير مدني إسرائيلي الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا، بينما طالبت بإطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل مجندة أسيرة بينهم 30 من أصحاب المؤبدات.

ولفتت المصادر إلى أن حماس طالبت بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج قطاع غزة في المرحلة الثانية، كما طالبت برفع العقوبات التي تم اتخاذها بحق جميع الأسرى الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر.

ووفقا للمصادر، فإن حماس طالبت بأن تشمل المرحلة الثالثة من الصفقة التزاما بإنهاء الحصار وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية نقلا عن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، اليوم الأحد، إن حركة حماس رفضت مقترح الوسطاء بخصوص التوصل إلى صفقة تبادل.