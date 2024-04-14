التلفزيون الإيراني: طهران استهدفت قاعدة نفاتيم الجوية الإسرائيلية

مصراوي

أعلن التلفزيون الإيراني، أنه تم استخدام صواريخ باليستية وكروز ومسيرات في الهجوم أطلقت من شمال غربي البلاد وجنوبها ووسطها.

وأوضح التلفزيون الإيراني أنه جرى استهداف مركز استخباري إسرائيلي شمال الجولان ينفذ عمليات تجسس ضد قوات المقاومة في سوريا.

وأكد أن المركز الاستخباري استخدم في التخطيط وتنفيذ العملية التي استهدفت القنصلية الإيرانية بدمشق.

ولفت إلى أن إيران استهدفت قاعدة نفاتيم الجوية الإسرائيلية المقر الرئيسي لطائرات F35 قرب مفاعل ديمونا النووي.

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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